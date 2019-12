Ivica Kostelić u nedjelju navečer završio je prelazak Grenlanda u skijama sa zapada na istok prešavši u 18 dana 582 kilometra, skupa sa Slovencem Mihom Podgornikom, kao prva skijaška ekspedicija koja je prešla Grenland ove godine. Traverzu Grenlanda prešli su u zimskim uvjetima, uz udare vjetra i do 120 km/h i temperaturu do minus 34. Pohod je imao humanitarni karakter – skupljali su donacije za Udrugu za Down sindrom Međimurske županije. Na Facebooku lijepe fotografije. Sportske novosti