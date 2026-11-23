Tajni agenti od formata
Novi film Martina McDonagha “Divlji konj broj devet” preispituje ulogu CIA-e u Čileu i otvara teoriju o atentatu na JFK-a
Novi film irskog redatelja Martina McDonagha, “Divlji konj broj devet“, s Johnom Malkovichem i Samom Rockwellom u glavnim ulogama, stigao je u hrvatska kina. Radnja je smještena u Čile 1973. godine, netom prije Pinochetova puča, kamo šef CIA-e (Steve Buscemi) šalje dvojicu agenata na Uskršnji otok. Nadahnut pjesmom benda The Clash i vlastitom skepsom prema zapadnjačkoj verziji povijesti, McDonagh se bavi tajnim američkim operacijama, pritom se dotičući i teorije (zavjere) da je CIA stajala iza atentata na predsjednika Kennedyja. Film je svjetsku premijeru imao u Veneciji, a sniman je na autentičnim lokacijama u Čileu. Damjan Raknić za Jutarnji