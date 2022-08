Idila na osami

Apartman prvi red do mora, kućica s nekoliko soba s čijih se prozora vidi plaža, ma i ona u četvrtom, petom, desetom redu, luksuzna vila, sve je to ovo ljeto na Braču puno i prepuno. Ali sve vam je to ništa u usporedbi s objektom izgrađenim, obnovljenim u masliniku, s bazenom, u miru i tišini, bez susjeda koji vam vire u teču, bez graje, pijane ekipe, u čistoj idili i osami. Ovo ljeto brački hit nad hitovima su upravo takva poljska imanja gdje gost bira što želi. Pa ako hoće gužvu spusti se do mora. Ako hoće osamu, odmara na bazenu. U dogovoru s vlasnikom svako mu se jutro dostavlja svježa spiza. Povrtnjak mu je nadomak ruke, sam bere pomidore i krastavce, u kokošinjcu ga čekaju još topla jaja. Odmor u masliniku je u aktualnoj sezoni počeo je rušiti rekorde… Slobodna Dalmacija