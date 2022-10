Dobro da nije Rembrandt

Kako se osjećate kada se nešto lijepo uništava pred vašim očima? Upitao je aktivist u trenutku presvlačenja da pokaže majicu s natpisom Just stop oil, dok mu je kolega zalijepio svoju glavu na sliku. Novi je to čin aktivista za klimatske promjene u seriji “napada” na slike velikih umjetnika u muzejima. No, pred mnoštvom zgroženih posjetitelja koji su svjedočili performansu rečeno je kako su umjetnine ionako zaštićene staklom. Newcastle Herald, Index

NOW – Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb — Disclose.tv (@disclosetv) October 27, 2022