“Južni vjetar” bez konkurencije je najveći ovogodišnji filmski fenomen u regiji, u Srbiji je skupio pola milijuna gledatelja, poharao Bosnu, Crnu Goru i Kosovo… Na redu su Slovenija, Makedonija, a krajem godine i Hrvatska, gdje će možda biti problema jer najveći prikazivački lanac CineStar uporno odbija dati termin, piše Nenad Polimac. Protagonist filma je sitni beogradski kriminalac Petar Maraš (Miloš Biković), on pripada auto mafiji koju vodi njegov mentor Car (Dragan Bjelogrlić), unosan je to biznis, zahvaljujući njemu kupio je stan u koji se uselio sa svojom djevojkom Sofijom (Jovana Stojiljković), no on to ne radi da bi se obogatio, nego zato što obožava automobile. Jutarnji…