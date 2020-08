If I can make it there I'll make it anywhere

U doba korone život u New Yorku više nije isti, nema događanja, stanovi su preskupi, pa se mnogi odlučuju napustiti ga. Samo od ožujka do svibnja grad je napustilo 420.000 Njujorčana. S djecom u New Yorku sad jednostavno mnogo toga nije moguće. Živiš u gradu jer želiš biti u gradu. Ali kad se sve zatvori i nestane čitava kultura života, restorani, parkovi… Onda je to veoma teško.