Šestica vozi do Žitnjaka, sedmica vozi drugom trasom: Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Savski most, osmica ide do Heinzlove ulice, a 14-ica skraćeno vozi od Mihaljevca do Savskog mosta. Uvedena je izvanredna autobusna linija 607 koja vozi od Savskog mosta preko Avenije Dubrovnik, Držićeve do Ulice grada Vukovara. Na snazi je novi raspored vožnje za pojedine tramvajske i autobusne linije, donosi Index