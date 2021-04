Venske tromboze su zapravo česte u općoj populaciji. Znamo da se one javljaju od jedan do tri slučajeva na 1000 stanovnika godišnje. To nije rijetka bolest. Ono što je privuklo pažnju kod AstraZenece su dva elementa. Jedan je da su to bile tromboze u venskim sinusima glave i venama trbuha, a uobičajene su venske tromboze koje nastaju kao ugrušci u venama nogu ili u plućima. Drugo neobično je bilo to što se javile uz trombocitopeniju, uz sniženje vrijednosti trombocita u krvi – objašnjava hematolog Dražen Pulanić. N1…