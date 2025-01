Više toga za više struje

Ono što je posebno iznenadilo upravo je činjenica da će RTX 5090 Founders Edition zauzima širinu dva utora te će se, zahvaljujući smanjenim dimenzijama, moći smjestiti u manja kućišta. To predstavlja veliku promjenu u odnosu na dimenzije prethodnog modela, RTX-a 4090. Kao što je nedavno bilo i najavljeno, RTX 5090 ima 32 GB GDDR7 memorije, propusnost od 1.792 GB/s i impresivnih 21.760 CUDA jezgri. Iz Nvidije stoga ističu da će RTX 5090 biti dvostruko brža od RTX 4090, no to sve dolazi uz veću potrošnju energije. Konkretnije, navodi se da RTX 5090 ima ukupnu potrošnju od 575 W i preporučeno napajanje od 1.000 W. Cijene se kreću od 550 do 2000 dolara. Bug