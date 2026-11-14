Obitelj Kristiana Josipa Periša poziva na komemoraciju u Zagrebu i iznosi pet ključnih zahtjeva za reformu psihijatrijske skrbi - Monitor.hr
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Tisuću jastuka protiv sustava bez pokrića

Obitelj Kristiana Josipa Periša poziva na komemoraciju u Zagrebu i iznosi pet ključnih zahtjeva za reformu psihijatrijske skrbi

Obitelj tragično preminulog sportaša i kineziologa Kristiana Josipa Periša pozvala je građane na službenu komemoraciju 21. studenoga u 18.30 na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, uz poruku da ponesu bijele jastuke. Uz ograđivanje od političkih stranaka, obitelj je objavila prvih pet zahtjeva upućenih institucijama. Traže izričitu zakonsku zabranu pokrivanja lica pri sputavanju pacijenata, uvođenje obveznog videonadzora bez iznimki, ispitivanje svih sudionika kobnog postupka u Klinici Sveti Ivan, provjeru bolovanja zaposlenika otvorena nakon tragedije te preimenovanje same klinike u njegovo ime. Pokrenuta je i internetska stranica za anonimna svjedočanstva građana. Index


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Bio je bez premca najbolji novinar svoje generacije, imao je blistavu inteligenciju, nevjerojatnu intuiciju, stravično brzu misao i bogomdani spisateljski talent. Ali izvan svega moralnu konstituciju koja taj talent nije zarobila, nego ga je oslobodila. Jer talent bez morala – to je ipak luk i voda. Popisu njegovih dijagnoza treba dodati – “kronična alergija na nacionalizam“. Vlado nije bio podložan apstraktnim autoritetima poput države i nacije, nisu ga impresionirale zastave, budnice i čitav kič. Vlado je cijeli svoj vijek pisao o bešćutnom sistemu. I na kraju ga je on poslao u smrt. Tonski zapis, snimak bezuspješnih pokušaja da se dokopa bolnice je istraživačko novinarstvo kakvo nikad nitko nije napravio. Bio je novinar do zadnjeg daha. Viktor Ivančić na komemoraciji za Vladimira Matijanića. Index