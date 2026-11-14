Tisuću jastuka protiv sustava bez pokrića
Obitelj Kristiana Josipa Periša poziva na komemoraciju u Zagrebu i iznosi pet ključnih zahtjeva za reformu psihijatrijske skrbi
Obitelj tragično preminulog sportaša i kineziologa Kristiana Josipa Periša pozvala je građane na službenu komemoraciju 21. studenoga u 18.30 na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, uz poruku da ponesu bijele jastuke. Uz ograđivanje od političkih stranaka, obitelj je objavila prvih pet zahtjeva upućenih institucijama. Traže izričitu zakonsku zabranu pokrivanja lica pri sputavanju pacijenata, uvođenje obveznog videonadzora bez iznimki, ispitivanje svih sudionika kobnog postupka u Klinici Sveti Ivan, provjeru bolovanja zaposlenika otvorena nakon tragedije te preimenovanje same klinike u njegovo ime. Pokrenuta je i internetska stranica za anonimna svjedočanstva građana. Index