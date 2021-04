Biti drugačiji je prednost

Greti Thurnberg je sa 12 godina dijagnosticiran Asperger, oblik autizma.

Kad smo ja i moji roditelji rekli ljudima da sam autistična, bili su šokirani, jer se nisam uklapala u stereotip autističnih osoba… To jednostavno znači da ste malo drugačiji od svih ostalih. A u svijetu u kojem se svi trude djelovati, razmišljati i izgledati jednako – biti različit uistinu je nešto na što možemo biti ponosni. Zbog toga sam vrlo ponosna što sam autistična. (Dan svijesti o autizmu bio je u petak)

Today is #AutismAwarenessDay. At the age of 12 I was diagnosed with Asperger, a form of autism. At that time I had no idea what it meant. When I and my parents told people I was autistic, they always reacted with shock since I didn’t fit into the stereotype of autistic people.1/7 pic.twitter.com/mW9Xe7J8xB

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 2, 2021