Toplo se obucite, imajte uza sebe osobne isprave

Građani će sutra moći pozdraviti igrače i članove Stožera od njihova dolaska u Međunarodnu Zračnu luku “Franjo Tuđman” do Trga bana Josipa Jelačića, gdje je od 16 sati organiziran zabavno-sportski program. Dolazak zrakoplova s igračima i stručnim stožerom hrvatske nogometne reprezentacije očekuje se u 17.10, daljnji polazak prema Trgu bana Josipa Jelačića oko 17.30, a dolazak na Trg između 18.30 i 19 sati. Kako tijekom dočeka ne bi došlo do narušavanja mira i sigurnosti, policija je uputila savjete građanima. Duž cijele trase kolona vozila će se kretati uz pratnju službenih policijskih vozila i pratnju policijskih motorista, uz zračnu potporu Zrakoplovne jedinice policije. Tijekom nedjelje od 15 do 23 sata u zoni središta Zagreba, odnosno Trga bana Josipa Jelačića, zabranjeno je korištenje dronova za snimanje iz zraka. Index