Treba nekako napuniti tu blagajnu
Od 2027. rastu doprinosi za paušalne obrtnike s primicima iznad 40.000 eura
Vlada je u Sabor poslala konačni prijedlog izmjena Zakona o doprinosima kojima od 2027. godine rastu mjesečne obveze za paušalne obrtnike u dva najviša porezna razreda. Obrtnicima s godišnjim primicima od 40.000 do 50.000 eura doprinosi rastu za 12,5 posto (koeficijent s 0,4 na 0,45), dok onima s primicima između 50.000 i 60.000 eura rastu za 25 posto (koeficijent s 0,4 na 0,5). Za oko 83,4 posto paušalaca koji zarađuju do 40.000 eura ništa se ne mijenja. Državni proračun bi ovim izmjenama u 2027. trebao uprihoditi dodatnih 9,2 milijuna eura za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Poslovni još prije nego što su najavili dizanje plaća u javnim službama.