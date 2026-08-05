Dani ponosa i slave

Operacija Oluja, izvedena početkom kolovoza 1995. godine, predstavlja jednu od najvažnijih i najodlučnijih vojno-redarstvenih akcija u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Kroz uspješno koordinirane obrambeno-oslobodilačke snage, Hrvatska vojska i policija u svega 84 sata oslobodile su više od 10.400 četvornih kilometara okupiranog teritorija, čime je slomljena samoproglašena Republika Srpska Krajina. Arhivski snimci i kartografski prikazi operacije (poput ovoga u videu) jasno dočaravaju satni i prostorni napredak hrvatskih snaga duž nekoliko stotina kilometara duge bojišnice. Prikazan je i složeni međunarodni okvir u kojem se akcija odvijala; unatoč pozivima zapadnih dužnosnika na suzdržanost zbog straha od širenja sukoba, operacija je pokrenuta kao nužan odgovor na vojnu eskalaciju te u svrhu spriječavanja humanitarne katastrofe.

Oslobađanjem ključnih prometnih i geografskih točaka ponovno je fizički povezan sjever i jug Hrvatske, čime je vraćena teritorijalna cjelovitost zemlje. Razbijanjem obruča oko Bihaća spriječena je velika humanitarna tragedija u susjednoj Bosni i Hercegovini, što je izravno prisililo agresorske snage na pregovore i dovelo do potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Američko ministarstvo obrane uvrstilo je doktrinu, pripremu i izvedbu operacije Oluja u studijske programe na prestižnim vojnim akademijama (poput National Defense University i U.S. Army War College). Proučava se kao udžbenički primjer visoko učinkovite, brzo izvedene operacije spojenih rodova (doktrina AirLand Battle) na operativnoj razini, kao i na razini doktrine. Povijest