Znanstvenici s londonskoga UCL-a (University College London) proveli su istraživanje koje je pokazalo da su se kod 96,42% cijepljenih antitijela razvila 28 do 34 dana nakon prve doze, a postotak se povećao na 99,08 posto u roku od 7 do 14 dana nakon druge doze, piše Guardian. Rezultati studije temelje se na analizi 13.232 uzoraka antitijela uzetih iz krvi 8517 odraslih sudionika istraživanja. Ističe se da nijedan od njih nije imao antitijela prije primanja prve doze cjepiva, a svi potencijalni sudionici studije s antitijelima bili su iz nje isključeni. Studija je prošla stručnu recenziju prije nego što je objavljena u medicinskim časopisima, a njezini koautori tvrde da njihovi nalazi ukazuju na to da bi se svi morali cijepiti objema dozama cjepiva kako bi se smatrali “sigurnima”, osobito kada su posrijedi starije osobe i osobe s postojećim zdravstvenim tegobama. N1