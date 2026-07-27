Dobro vrijeme za razmisliti o električnom automobilu

Predsjednik Udruge malih trgovaca naftnim derivatima Armando Miljavac najavio je kako će se sljedeći utorak zatvoriti stotinjak malih benzinskih postaja ako Vlada ne podigne marže na dizel i plavi dizel. Udruga okuplja više od 60 malih trgovaca koji upravljaju sa stotinjak benzinskih postaja diljem Hrvatske. Ako ne dođe do pozitivnih promjena oko strukture cijena odnosno marži koje su nam nužne da nastavimo s radom, apsolutno idemo u zatvaranje. Kritična je situacija i na rubu smo propasti. Nemamo drugog izlaza. Bilo bi nam bolje da zatvorimo danas nego što čekamo utorak, ali nadamo se da će Vlada reagirati. Tportal