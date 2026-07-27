Dobro vrijeme za razmisliti o električnom automobilu

Od ponoći osjetno skuplji pun spremnik: Cijene benzina veće za 8, a dizel 16 centi - Monitor.hr
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Od ponoći osjetno skuplji pun spremnik: Cijene benzina veće za 8, a dizel 16 centi

Litra benzina poskupljuje na 1,62 € (+8 centi), dizel na 1,75 € (+16 centi), a plavi dizel na 1,21 € (+19 centi). Ovo poskupljenje najviše će osjetiti vozači u jeku turističke sezone. Punjenje spremnika od 50 litara sada stoji 81 € za benzin i 87,50 € za dizel, dok će vozači velikih kamiona za 300 litara dizela morati izdvojiti čak 525 €. Prijevoznici najavljuju i moguće poskupljenje usluga. tportal


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01.07.2022. (13:00)

Neka toče kod velikih

Malim trgovcima gorivom prekipjelo: Ako Vlada nešto ne promijeni, u utorak zatvaramo pumpe

Predsjednik Udruge malih trgovaca naftnim derivatima Armando Miljavac najavio je kako će se sljedeći utorak zatvoriti stotinjak malih benzinskih postaja ako Vlada ne podigne marže na dizel i plavi dizel. Udruga okuplja više od 60 malih trgovaca koji upravljaju sa stotinjak benzinskih postaja diljem Hrvatske. Ako ne dođe do pozitivnih promjena oko strukture cijena odnosno marži koje su nam nužne da nastavimo s radom, apsolutno idemo u zatvaranje. Kritična je situacija i na rubu smo propasti. Nemamo drugog izlaza. Bilo bi nam bolje da zatvorimo danas nego što čekamo utorak, ali nadamo se da će Vlada reagirati. Tportal