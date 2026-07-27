Dobro vrijeme za razmisliti o električnom automobilu
Od ponoći osjetno skuplji pun spremnik: Cijene benzina veće za 8, a dizel 16 centi
Litra benzina poskupljuje na 1,62 € (+8 centi), dizel na 1,75 € (+16 centi), a plavi dizel na 1,21 € (+19 centi). Ovo poskupljenje najviše će osjetiti vozači u jeku turističke sezone. Punjenje spremnika od 50 litara sada stoji 81 € za benzin i 87,50 € za dizel, dok će vozači velikih kamiona za 300 litara dizela morati izdvojiti čak 525 €. Prijevoznici najavljuju i moguće poskupljenje usluga. tportal