Pravi se da ga ne vidiš

Od ruske basne do moderne psihologije: Otkud nam izraz 'slon u sobi'? - Monitor.hr
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Od ruske basne do moderne psihologije: Otkud nam izraz ‘slon u sobi’?

Izraz korijene vuče iz basne Radoznali čovjek (1814.) ruskog pisca Ivana Krilova, u kojoj lik primjećuje najsitnije kukce u muzeju, ali ne i ogromnog slona. Metaforu su u 20. stoljeću preuzeli filozofi, poput Harryja Todda Costella koji je 1935. istaknuo da je tvrdnja o nepostojanju slona u sobi već izlazak iz okvira čiste opservacije. Motiv slona u svojim su djelima koristili i Ernest Hemingway i Mark Twain. Svoj današnji, moderni smisao izraz dobiva 1980-ih, ponajviše zahvaljujući popularnoj knjizi An Elephant in the Living Room (1984.) o djeci s roditeljima alkoholičarima, čime postaje dio svakodnevnog govora. Mental Floss


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