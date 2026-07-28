Pravi se da ga ne vidiš

Afrički šumski slonovi poznati su kao “mega-vrtlari šume” zbog svoje sposobnosti da povećaju sekvestraciju ugljika te nahrane zemlju i šire sjeme stabla. Jedan afrički šumski slon može svojim djelovanjem pridonijeti skladištenju 9.500 metričkih tona ugljika po četvornom kilometru. To je ekvivalentno količini ugljika kojeg emitira 2050 automobila tijekom jedne godine. Znanstvenici su proveli istraživanje kojim su dokazali kako slonovi smanjuju gustoću biljaka u šumi, ali povećavaju prosječni promjer stabala i ukupnu biomasu iznad tla. Razlog je taj što slonovi jedu i pregaze stabla manja od 30 cm koja se natječu s većim stablima za svjetlost, vodu i prostor. Green