Ako je prejeftino, ne nasjedaj

Neki ljudi ne mogu popiti niti cijelu čašu crnog vina a da ih ne zahvati nagli napadaj snažne, pulsirajuće glavobolje. Novo istraživanje možda je otkrilo zašto… a možda i nije. Jedna od teorija je da se radi o – alergijama. Konkretno, na histamin koji se može naći u fermentiranim pićima poput vina. Jedno se vrijeme sumnjalo i na sulfite, no to je odbačeno jer se alergijske reakcije na njih ne manifestiraju glavoboljama. Problematičan je, kažu neki, miješanje alkohola s kvercetinom – koji se prirodno nalazi u mnogim vrstama voća i povrća te se koristi kao dodatak prehrani. No, autori ističu kako glavoboljama doprinose i količina konzumiranog alkohola, individualna preosjetljivost, kao i dehidracija, koja je jedan od najčešće zapostavljenih uzroka akutne glavobolje i sutrašnjeg mamurluka. Bug