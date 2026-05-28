Kada se profesor književnosti uhvati marketinga

Odakle početi s djelima C. S. Lewisa: Književni vodič kroz Narniju, nebo i pakao

The Culturist donosi vodič kroz bogati opus C.S. Lewisa za sve koji ne znaju odakle krenuti. Za ljubitelje fantastike i moralnih pouka preporučuje se klasik Lav, vještica i ormar iz serijala Kronike iz Narnije. Za one željne teologije i filozofije, tu su apologetska Kršćanstvo nije iluzija te duboka Ukidanje čovjeka. Želite li pak uvrnuti humor i uvid u ljudske slabosti, odaberite Pisma starijeg đavla mlađem ili alegorijsku Veliku rastavu. Na kraju, za suočavanje s patnjom, autor nudi ogoljenu i emotivnu Promatranje tuge, nastalu nakon smrti Lewisove supruge.


Anthony Hopkins u novom biografskom filmu glumi Sigmunda Freuda

Freud’s Last Session prvobitno je prikazan u listopadu prošle godine na Filmskom festivalu AFI. Riječ je o drami koja sjedinjuje dvije čuvene ličnosti – psihoanalitičara Sigmunda Freuda i britanskog književnika C. S. Lewisa – koji je u svjetskim književnim krugovima ostao nadaleko poznat po serijalu knjiga The Chronicles of Narnia. film je snimljen na osnovu istoimene kazališne predstave u čijem se fokusu nalazi imaginarni susret Lewisa i Freuda u Londonu – samo nekoliko tjedana prije nego što je čuveni psihijatar, usljed tumora mekog nepca, svojevoljno otišao u smrt. Spoj dva veličanstvena uma na filmskom platnu, i njihova prva i posljednja sesija, donijet će pronicljiva zapažanja o religiji, Bogu i samom postanku čovjeka. Journal