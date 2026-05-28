Kada se profesor književnosti uhvati marketinga
Odakle početi s djelima C. S. Lewisa: Književni vodič kroz Narniju, nebo i pakao
The Culturist donosi vodič kroz bogati opus C.S. Lewisa za sve koji ne znaju odakle krenuti. Za ljubitelje fantastike i moralnih pouka preporučuje se klasik Lav, vještica i ormar iz serijala Kronike iz Narnije. Za one željne teologije i filozofije, tu su apologetska Kršćanstvo nije iluzija te duboka Ukidanje čovjeka. Želite li pak uvrnuti humor i uvid u ljudske slabosti, odaberite Pisma starijeg đavla mlađem ili alegorijsku Veliku rastavu. Na kraju, za suočavanje s patnjom, autor nudi ogoljenu i emotivnu Promatranje tuge, nastalu nakon smrti Lewisove supruge.