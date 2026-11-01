Jedan dan, drugi Mišo
Odlazak Miše Hrnjaka: Basist koji je definirao zvuk zlatnog doba Azre
U 76. godini preminuo je Mišo Hrnjak, legendarni basist najpoznatije postave Azre. Uz Štulića i Leinera stvorio je prepoznatljiv zvuk benda na ključnim albumima Azra, Sunčana strana ulice, Filigranski pločnici te kultnom izdanju Ravno do dna. Iako je u bendu proveo svega tri i pol godine, ostavio je neizbrisiv trag. Nakon odsustva i odlaska u vojsku, povukao se iz glazbe te živio mirnijim životom u Mađarskoj. Sceni se vratio 2010. suradnjom s Leinerom i objavom autobiografije Srce od zlata, zaokruživši priču o svojoj ulozi u povijesti domaćeg rocka. Ravno do dna, Index