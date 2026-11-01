Jedan dan, drugi Mišo

Na glazbenim streaming servisima Spotify i Deezer objavljeni su svi albumi legendarne grupe Azra i Branimira Johnnyja Štulića. Ovaj glazbenik se dugo vremena žestoko protivi ponovnom obljavljiavnju svojih djela, tvrdeći da su ga pokrali i nekadašnji Jugoton i njegova slejdnica Croatia Records. Aktivan je na Facebooku i YouTube, gdje dijeli odabrane pjesme i poneko mišljenje. Diskografska kuća Croatia Records navedena je kao vlasnica svih pjesama Azre i Štulića.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je 2021. godine presudio da Croatia Records nije pravilno privatizirala nekadašnji Jugoton, kao i da je 28 godina zarađivala milijune na snimkama izvođača poput Azre, Ive Robića, Bijelog dugmeta i Novih fosila. Vrijednost tih snimki, na temelju koje se rade nove snimke i kompilacije, nikada nije procijenjena, niti je za nju Croatia Records išta platila. Nacional