Odlazak Miše Hrnjaka: Basist koji je definirao zvuk zlatnog doba Azre - Monitor.hr
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Jedan dan, drugi Mišo

Odlazak Miše Hrnjaka: Basist koji je definirao zvuk zlatnog doba Azre

U 76. godini preminuo je Mišo Hrnjak, legendarni basist najpoznatije postave Azre. Uz Štulića i Leinera stvorio je prepoznatljiv zvuk benda na ključnim albumima Azra, Sunčana strana ulice, Filigranski pločnici te kultnom izdanju Ravno do dna. Iako je u bendu proveo svega tri i pol godine, ostavio je neizbrisiv trag. Nakon odsustva i odlaska u vojsku, povukao se iz glazbe te živio mirnijim životom u Mađarskoj. Sceni se vratio 2010. suradnjom s Leinerom i objavom autobiografije Srce od zlata, zaokruživši priču o svojoj ulozi u povijesti domaćeg rocka. Ravno do dna, Index


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08.10.2024. (17:00)

A kome da se više žališ?

Na streaming servisima objavljeni svi Azrini albumi, Štulić nije previše sretan zbog toga

Na glazbenim streaming servisima Spotify i Deezer objavljeni su svi albumi legendarne grupe Azra i Branimira Johnnyja Štulića. Ovaj glazbenik se dugo vremena žestoko protivi ponovnom obljavljiavnju svojih djela, tvrdeći da su ga pokrali i nekadašnji Jugoton i njegova slejdnica Croatia Records. Aktivan je na Facebooku i YouTube, gdje dijeli odabrane pjesme i poneko mišljenje. Diskografska kuća Croatia Records navedena je kao vlasnica svih pjesama Azre i Štulića.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je 2021. godine presudio da Croatia Records nije pravilno privatizirala nekadašnji Jugoton, kao i da je 28 godina zarađivala milijune na snimkama izvođača poput Azre, Ive Robića, Bijelog dugmeta i Novih fosila. Vrijednost tih snimki, na temelju koje se rade nove snimke i kompilacije, nikada nije procijenjena, niti je za nju Croatia Records išta platila. Nacional

13.06.2024. (11:00)

Tko tebe kamenom, ti njega kruhom

Leiner: Gledajući iz domaće perspektive, Azru i Štulića bih stavio između njemu ljubljenih Beatlesa i Boba Dylana

Svašta se nakupilo tijekom godina i desetljeća. Čovjek u izolaciji izgubi kompas. Ali da negira bilo kakav moj doprinos bendu, kao i ostalih muzičara, vrlo je tužno i nekorektno. Kad se Azra svira ili vrti na radiju, onda je to uvijek originalna postava. Nisam čuo da vrte njegove recentne uratke. Napadi su krenuli davno prije, kad smo pokrenuli projekt “Pozdrav Azri”. Ovo s knjigama i bistom je samo nastavak beskrajne agresivne i uvredljive litanije na moj račun. No nije samo na mene ljut, dapače, u velikom sam društvu osoba iz glazbenog i javnog života koje je prozivao i proziva godinama – kaže Leiner u razgovoru za Nacional, povodom postavljanja Štulićeve biste u Tematski park rock and rolla koju je on izradio.

09.06.2024. (09:00)

Volio ga je barem jedan

Otkrivena bista Branimira Štulića u Tematskom parku rock and rolla, autor je – Boris Leiner

Boris Leiner je od ranije autor i skulptura Johna Lennona i Jimija Hendrixa u istom Tematskom parku, a crvena bista Branimira Štulića njegovo je novo djelo, ujedno i jedino u Tematskom parku rock and rolla koje je dodatno zaštićeno prozirnim kućištem od pleksiglasa. Nisam ljubitelj titića-kipića, ali Kanibalu je to dobro došlo za reklamu njegovog novog uratka, a i za najavu svoje biste, to jest skulpture. I konju priliči što slavi junačkoj doliči. Tako i na ovom primjeru vidimo da seciraju mene, a misle na sebeizjava je Branimira Štulića. Ravno do dna

12.04.2023. (20:00)

Branimir Johnny Štulić jučer je napunio 70 godina

Miljenko Jergović: Azra – mala škola političkog mišljenja

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Kada je u rano proljeće 1980. izdan prvi album Azre, nisam još navršio četrnaestu, kad je, također u proljeće, 1984. objavljeno “Krivo srastanje”, upisivao sam fakultet i uzalud planirao kako da izbjegnem odlazak u vojsku. U te četiri godine dogodilo se sve ono što se trebalo dogoditi, i redom smo postali onakvi ljudi kakvi ćemo u životu biti. Uloga Azre u tom vazda neizvjesnom procesu bila je neusporediva. Nijedan pisac ni knjiga, nijedan film, himna ili proglas nisu na takav način utjecali na formiranje naših svjetonazora. Odrastajući uz Azru učili smo se nečemu što će nam, ne zaboravimo li naučeno, samo naškoditi u životu: samoći kao prvom načelu slobode. Biti sam nasuprot rulji, to je dobro, sve drugo nedostojno je života i pjesme. Buka/Jergovic.com

 

 

18.03.2023. (15:00)

Takav je bio kad smo se upoznali i to se nikad ne zaboravlja

Renato Metessi: I tak, jedan dan dođe Boris na probu i sjedne za bubnjeve, uđe i Johnny…

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Tu smo 1980. kod SC u “Kugli” imali probe mi Patrola, Film, Haustor i Azra. Izmjenjivali bismo termine tijekom dana i ponekad istovremeno imali probu mi u daljnjoj prostoriji a Film iznad nas, dok se cijeli strop trese od bubnjanja Hromatka! Mogli smo čuti jedni druge i čak smo znali i pjesme napamet, tekstove jedni od drugih… Atmosfera je bila jako stimulirajuća uz ovakvu pozitivnu konkurenciju. Družili bi se i razgovarali o planovima i kaj ima novoga, gdi tko svira i u kojem klubu. Još nismo imali nijednu svirku kao Patrola, a ni dovoljno pjesama za koncert da bismo mogli samostalno nastupiti…. dok je Azra već naveliko osvajala publiku petkom u SC “Treća linija”. I tak, jedan dan dođe Boris na probu i sjedne za bubnjeve s nama i dok Drakče još nije stigao, zasvira s nama, uđe i Johnny i slušajući band veli nam da bi nam mogao dogovoriti svirku u Centru ak’ hoćemo jer da je to kaj radimo jebeno dobro. Bez imalo ljubomore i jala, iz čiste znatiželje i s namjerom da nas “pogura” i da nas vidi publika Johnny nas je prvi doveo na binu Studentskog centra. Radiogornjigrad

16.06.2022. (10:34)

Budi mi silan i dobro mi stoj – Azrina pjesma ‘Balkan‘ napisana u slavu penisu, s nizom prikrivenih seksualnih aluzija

23.10.2021. (12:00)

'I baš zato što je to grozno, neslušljivo, ispada da je najbolji živi album rocka'

Štulić nakon 40 godina od Ravno do dna: Nisam imao puno gorih izvedbi

Taj Ravno do dna je, prema svim mojim nastupima, tako kako je zabilježen, jedva prosječan, jedva da je prosječan. Bilo je, vjerojatno i gorih momenata, ali ne toliko puno, ali bilo je i puno boljih momenata. Ja sad što bih ostavio od njega, to je dupli album, može nekako proći. Trostruki nikako. Ima puno smeća, ne. Može proći onih 13 pjesama koje su tada nove bile i, ovako, neke izvedbe, ali, kažem, jedva, jedva da je prosječan. Nije bilo puno gorih izvedbi, ali je sigurno bilo puno boljih. A zbog čega je to tako? Po mom mišljenju, jer je ta cijela 1981., kako da to kažem… neprestani nastupi, promjena opreme, ja nisam imao nikakav monitor da čujem, jel. Sve na slijepo, samo ideš, pičiš, ne… Pustiš đavolu da kupiš komadiće. Onda neosjetno odskližeš, upadneš u nešto. Puno je, previše pjesama, samo se gura, pojednostavljuje do krajnjih granica. Tad sam prestao postavljati bubnjeve i bas ritam sekciji. Znači, samo ono, linijom najmanjeg otpora, samo ideš i ideš. Johnny Štulić u intervjuu za Index.