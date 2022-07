Otiš'o si, sarmu prob'o nisi

Ministarstvo financija organiziralo je tri nagradne igre koje će igrati turisti, a ujedno i pomoći ministarstvu u lovu na one koji se ne drže fiskalizacije. Hrvatski građani igraju Traži račune i ulovi kune, u kojoj u četiri kola mogu osvojiti 7500, 10.000, 15.000 i 25.000 kuna ili ljetovanje 2016. Česi u igri ‘A gdje je račun’ te drugi inozemni turisti u igri ‘Molim račun’ s 20 prikupljenih računa koje trebaju poslati na adresu Hrvatske lutrije mogu osvojiti ljetovanje 2016. u vrijednosti od 15.000 kuna. Česi račune šalju do 9. listopada 2015., Hrvati do travnja 2016. 24sata