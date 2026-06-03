T-t-t-r! Max Verstappen!

Sjeverno od Slunja, između Veljuna i Blagaja, planira se izgradnja međunarodnog automotodroma Croatia Ring, nakon što je odobren elaborat zaštite okoliša. Ovaj projekt, uvršten među strateške investicije RH, protezat će se na 50 hektara. Glavni adut je staza duljine 4,2 kilometra s 12 zavoja, projektirana prema najvišim FIA Grade 1 standardima, što omogućuje ugošćivanje Formule 1. Uz stazu, kompleks će nuditi butik hotel, luksuzne apartmane i restorane za 520 gostiju te prirodne tribine za 15.000 gledatelja. Gradnja će trajati dvije godine, a voditelj projekta Davorin Štetner ističe velike ekonomske benefite. Autonet, Forbes