Ponedjeljak (10:00)
Vrum vrum po Vukovarskoj
Održan prvi Red Bull Showrun u Zagrebu: Vukovarska ulica ugostila bolide Formule 1 i deset tisuća gledatelja
Više od deset tisuća posjetitelja pratilo je jučer prvi Red Bull Showrun u Zagrebu, gdje je Vukovarska ulica na dva sata postala prava trkaća staza. Spektakl je predvodio legendarni vozač Formule 1 David Coulthard, dok su okupljenu publiku oduševili i Driftbrothersi, Mad Mike, kaskaderi na motorima te domaći adut – Rimčeva Nevera za čijim je volanom bio Miroslav Zrnčević Mrgud. Sunčani dan obilježili su jureći bolidi, miris guma i nevjerojatne automobilske vratolomije koje su se pratile s tribina, stabala i balkona okolnih zgrada. Jutarnji