U modi su ekološka svijest, štedljivost i modna individualnost

Sve je počelo za vrijeme lockdowna kada je poznati glazbeni promotor Perica Štefan krenuo u čišćenje lokalne šume. Nedavno su proslavili dvije godine postojanja, i to – čisteći šumu u kojoj su organizirali svoju prvu akciju. Na Facebook stranici prati ih oko 7 tisuća fanova, a u akcijama čišćenja diljem države sudjelovalo je više od 900 ljudi. Iako je teško odrediti koliko točno otpada prikupe, u našim ga šumama i dalje ima previše. No, idući tako korak po korak i od šume do šume, naši čistači nabasaju na zaista razne predmete koje je odbacila ljudska ruka, od ambalaže proizvoda koji datiraju iz bivše države do +18 predmeta (Index). Pokraj ekologije, mnogima je to prilika i za nova poznanstva, a želja je „pokrenuti“ i okolna mjesta. Podravski