Kim, James Kim 007

Spor, luksuzan i opremljen aparaturom dostojnom Jamesa Bonda, oklopni vlak kojim je Kim Jong Un doputovao u Rusiju na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom omiljeno je prijevozno sredstvo sjevernokorejskog diktatora. Naime, šefovi Sjeverne Koreje iz dinastije Kim izbjegavali su zrakoplove ako su to mogli, smatrajući ih “previše ranjivima”. Jevgenij Prigožin složio bi se s njima. Godine 2001. Kimovu ocu trebala su čak 24 dana da dovrši kružno putovanje od Pjongjanga do Moskve, maraton na tračnicama dug 20.000 kilometara. Predsjednički vlak izrađen u Pjongjangu u nekoliko identičnih primjeraka, potpuno je oklopljen, od prozora preko zidova do poda, što ga štiti od metaka i eksploziva. Opremljen je jurišnim oružjem, a ima i helikopter za izvanredne situacije. Ipak, zbog svoje težine zeleni ćiro ne smije voziti brže od 60 kilometara na sat. Da bi se osjećao još sigurnije, Kim Jong-un raspoređuje vojsku duž pruge kad god putuje vlakom. Poslovni