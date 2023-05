Tuđe nećemo, svoje ne damo

Bivši ukrajinski veleposlanik u RH Oleksandr Levčenko kaže da, prema planu FSB-a, Putin sada ima trojicu dvojnika koji se povremeno pojavljuju na televiziji i nekim važnim događajima. “Otprilike su iste antropološke konstrukcije, ali naravno, to su različiti ljudi. Jedan je nešto viši, drugi ima drukčije ruke, treći ima neke svoje bolesti tako da do kraja i ne znaš je li bolestan sam Putin ili neki od njegovih dvojnika. Realno, ne postoji puno ljudi koji znaju tko stoji pred njima – Putin ili dvojnik. To mogu jedino političari koji su Putina poznavali od 2000. godine, oni odmah mogu razlikovati original od kopije. Nije isključeno ni to da pravog Putina zapravo više nema. Moguće je da FSB ima scenarij da neki od trojice dvojnika ostane živ i do 2036. godine, u slučaju da “pravi Vladimir Putin” umre, kako bi onda dvojnik sudjelovao na izborima 2024. godine. Nacional