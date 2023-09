Ubija polako

Koje su granice što ih ljudi mogu izdržati kada je riječ o vrućini, pitali smo Nevenu Đurović, voditeljicu smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Doktorica kaže da su simptomi zbog kojih treba potražiti hitnu liječničku pomoć – vrtoglavica, mučnina, opće loše stanje, malaksalost i iscrpljenost. A tu su i dehidracija i proljev. Kad prestane znojenje te se pojave poremećaj svijesti i visoka temperatura, onda je već panika i ne radi se više o sunčanici, već o toplinskom udaru, upozorava liječnica. Što se tiče granica što ih ljudsko tijelo može podnijeti kada su u pitanju visoke temperature, liječnica Đurović kaže: “Pogledajte samo što Arapi prežive, područja u kojima žive su najtoplija. Ne postoji podatak do koliko stupnjeva ljudsko tijelo može izdržati”. Đurović preporučuje kroničnim bolesnicima da ne izlaze van kada su temperature iznad 30 stupnjeva, a zdravim osobama kada su one iznad 35 C stupnjeva. Tportal