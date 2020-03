Udica za mlade

“Za mjere aktivne politike zapošljavanja u proračunu bi se osiguralo svega 250 milijuna kuna. Ne promijeni li se nešto u idućim tjednima do predstavljanja proračuna za ovu godinu, HZZ će raspolagati najnižim iznosom sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja u posljednjih pet godina, a rezanjem njihovog proračuna vjerojatno bi se našao izvor sredstava za isplatu obećanja o tisuću eura za svako novorođeno dijete. Za to bi trebalo oko 300 milijuna kuna. S tih 250 milijuna kuna HZZ neće moći napraviti gotovo ništa ni kada je riječ o mladima čija je stopa nezaposlenosti i dalje izrazito visoka, a niti s dugorajno nezaposlenima koji su također jedan od domaćih problema, i to u proteklim godinama pomalo zanemaren problem”, piše Novi list.