Dokumentarist kojem se igralo i pjevalo

Cijenjeni danski dokumetaristički redatelj Joshua Oppenheimer 12.5 od 19h u Dokukinu KIC u Zagrebu održat će masterclass predavanje na kojem će predstaviti svoju metodu dokumentarističkog rada.

Jedan od najprogresivnijh filmskih autora današnjice posjetit će Zagreb u organizaciji Restarta i Subversive film festivala, na kojem će mu ujedno biti uručena ovogodišnja nagrada ‘Wild Dreamer’.

Oppenheimer ne zaslužuje tu nagradu samo zbog predanog aktivizma, kao voditelj istraživačkog projekta Genocid i žanr u sklopu Britanskog savjeta za umjetnost i humanističke znanosti, već prvenstveno zbog iznimno subverzivnog filmskog opusa, od kratkometražnog debija ‘These Places We’ve Learned to Call Home’, preko za Oscara nominiranog ‘Čina smaknuća’ do ovogodišnjeg ‘Pogleda tišine’.

Oppenheimer će u Dokukinu KIC govoriti o svom stilu koji se temelji na kombiniranju fikcije i ne­fikcije, fantazije i stvarnosti, i o namjeri portretiranja političkih i društvenih noćnih mora. Biti će riječ i o stvaranju odnosa između filma, društvenih trauma i osobnih sjećanja – tema koju Joshua smatra ključnom za suvremenu kinematografiju i kojoj je on osobno posvetio svoj filmski opus.

Na masterclass predavanju Joshua Oppenheimer će predstaviti svoju metodu dokumentarističkog rada baziranu na intervencijama u stvarnost i glumačkim izvedbama, metodu koju je primijenio u radu na svoja dva nagrađivana i slavljena filma.

Nakon ‘Čina smaknuća’, Oppenheimer je snimio još jedan fascinantan uvid u političku sadašnjost i prošlost Indonezije obilježenu političkim ubojstvima tijekom 60­ih, film ‘Pogled tišine’ kojeg su producirali velikani dokumentarizma Werner Herzog i Errol Morris.

Njegov nevjerojatno blizak pristup protagonistima u izuzetno raslojenom i politikom opterećenom društvu, rezultirao je snažnim vizualnim ostvarenjem o najskrivenijim dijelovima povijesti zemlje opterećene krvavom prošlošću. Suočiti se s njom nije ni malo lako, no Oppenheimer je pred kameru uspio dovesti i naručioce i direktne izvršioce, kao i obitelji žrtava i na vidjelo iznio stranicu povijesti o kojoj se godinama otvoreno laže. Kroz priču o prošlosti Oppenheimer konstruira sliku indonezijske stvarnosti obilježenu traumatičnim događajima iz 60­ih, ali dubokim podjelama, na one s prave i one s krive strane, koje i danas utječu na društvo.

Oppenheimer je više od deset godina radio s paravojskama, odredima smrti i njihovim žrtvama, istražujući odnose između političkog nasilja i njihove slike u javnosti. Obrazovao se na Harvardu i koledžu Central St. Martins u Londonu. Radio je kao viši istraživač na projektu Genocid i žanr Britanskog savjeta za umjetnost i humanističke znanosti te je objavio brojne radove na tu temu. Njegov dugometražni prvijenac “Čin smaknuća” (“The Act of Killing”, 2013.) osvojio je 72 nagrade na međunarodnim festivalima, među ostalima Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarac, BAFTA nagradu te bio nominiran za Oskara.

Film „Pogled tišine“ može se pogledati do 15.5. u Dokukinu KIC u sklopu Revije dokumentarnih hitova godine: Skriveno – otkriveno.