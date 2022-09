I od popušene cigarete ima koristi

Opušci su jedna od najrasprostranjenijih vrsta morskog otpada u Baltičkom moru. Ne treba posebno naglašavati kako su otrovni i da se ne razgrađuju. Jedan opušak cigarete može otrovati i do 1000 litara vode, a otrovi koji se iz njega ispuštaju u vodu mogu tamo ostati i do 10 godina. Zato veseli vijest kako je nedavno općina Sjeverni Tallin postavila je posebne kante za smeće u koje pušači mogu odlagati svoje opuške. Na prvi pogled, to se ne čini revolucionarnim, no postaje intrigantno nakon što saznate za što će se taj otpad koristiti – stvaranje pređe materijala za 3D ispis koji se može kompostirati. Za sada će to biti pilot projekt koji će trajati dva mjeseca. Na kraju će se ocijeniti je li smanjeno onečišćenje opušaka na plažama. Green