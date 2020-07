Živimo Životinjsku farmu

Švedski model stavljen je na stup srama, da bi isti taj model upravo sada primjenjivali, što je jasno svakome tko ima dvije moždane vijuge. Naravno, elita (i masovni mediji koji su režali u skladu s dresurom), sada će radije pregristi jezik nego priznati očigledno – primjenu švedskog modela u Hrvatskoj. Oni to ne žele priznati jer bi to za njih bilo ravno samoubojstvu. Priznanje očiglednog izazvalo bi zgražanje građanstva jer su ih same vođe naviknule da pojam “švedski model” svrstaju u negativan kontekst: kao nešto loše, negativno, smrt, neetičnost i sl… I sada gle čuda, sve to isto se primjenjuje kod nas, piše H-Alter.