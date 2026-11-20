U razgovoru uoči zagrebačkog koncerta, član ansambla Roomful of Teeth Cameron Beauchamp ističe kako je njihova misija neprestano istraživanje granica ljudskog glasa spajanjem svjetskih vokalnih tradicija. Osvrnuo se na uspjeh skladbe „Partita for 8 Voices”, koja je nakon osvajanja Grammyja i uvrštavanja u film Tár privukla širu publiku. Najavio je uzbudljiv zagrebački program koji uključuje i svjetsku praizvedbu djela „T’ng Kl’ng” autorice Bec Plexus, opisujući rad na novoj glazbi kao otvaranje nove bojanke. Zaključuje kako u eri umjetne inteligencije ljudski glas ostaje neponovljiv organski instrument, a publici nakon koncerta želi ostaviti osjećaj radosti, čuđenja i znatiželje. Ravno do dna, tportal