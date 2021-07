Palme se njišu

Glumica Tilda Swinton bila je muza mnogim redateljima zbog svog izgleda. Gotovo proziran ten, prodorne oči i androgini izgled obilježili su njezinu karijeru te je pretvorili u svojevrsni estetski fenomen filmskog svijeta (Only Lovers Left Alive, Constantine, Chronicles of Narnia). Umjesto da se opire, glumica je nonšalantno prigrlila svoje specifičnosti izjavljujući kako nikad nije razumjela što to znači da je drugačija. Vox Feminae