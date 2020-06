On je i poslije nesreće od 2015. do 2017. napravio pet prekršaja cestovnog prometa i nije se žalio niti ga je bilo strah sinkope. U osam navrata je kažnjen zbog prekomjerne brzine, a i glisirao je, on se ne obazire na sigurnost drugih i treba ga kazniti zatvorom. Tražimo kaznu zatvora i zabranu upravljanja svih vozila – rekao je DORH na završetku trećeg suđenja Horvatinčiću za smrt dvoje talijanskih turista (na prvom suđenju osuđen uvjetno, na drugom oslobođen na osnovu sinkope, nesreća se dogodila 2011.). Obrana kaže da Horvatinčić nije mogao reagirati jer je ostao bez svijesti, a i da je Talijan sam kriv jer je skrenuo jahtom. Večernji…