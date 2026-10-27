Ne baš najbolji način nošenja s prekidom...

Tzv. “Undress AI aplikacije” funkcioniraju tako da se uploadaju fotke obučenih djevojaka, da bi ih program prikazao gole, odnosno generirao fotku istih djevojaka bez odjeće, i to vrlo uvjerljivo. Takve se fotke dijele kao amaterska pornografija po messenger grupama. Tako je nedavno “procurila” fotka jedne djevojke iz Srbije, koja je na društvenim mrežama prije nekoliko godina objavila fotku sebe u badiću, ne sluteći da bi jednog dana mogla završiti na internetu bez njega iako se nije fotografirala obnažena, što joj danas stvara noćne more. Ne znaju odakle je ta fotka potekla, ali znaju da se pojavila u jednoj Telegram grupi. Slučaj su prijavili policiji, koja tu ne može ništa, budući da nije bila ucjenjivana ili žrtva nekog drugog kaznenog djela. No, odvjetnici upozoravaju kako bi se slučaj trebao tretirati kao bilo koji drugi slučaj osvetničke pornografije, odnosno objavljivanja privatnih fotki bez pristanka osobe na njoj. Balkan Insight