Ne baš najbolji način nošenja s prekidom...
Osvetnička pornografija: Premda se radi o kaznenom djelu, sudovi uglavnom izriču blage kazne
Neimenovana žrtva ispričala je za Provjereno strahote osvetničke pornografije kada joj je bivši partner, uz pomoć grupe ljudi, poslao intimne fotografije i osobne podatke obitelji, poznanicima i nepoznatim osobama. Cilj je bio potpuno je poniziti i posramiti. Iako je kazneno djelo uvedeno 2021. godine, prijave su rijetke, a sudovi uglavnom izriču blage uvjetne osude umjesto zatvorskih kazni. Broj prijavljenih slučajeva u zadnjih nekoliko godina raste, a valja spomenuti kako nisu sve snimke autentične, već i montirane. Dnevnik