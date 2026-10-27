Osvetnička pornografija: Premda se radi o kaznenom djelu, sudovi uglavnom izriču blage kazne - Monitor.hr
Utorak (13:00)

Ne baš najbolji način nošenja s prekidom...

Osvetnička pornografija: Premda se radi o kaznenom djelu, sudovi uglavnom izriču blage kazne

Neimenovana žrtva ispričala je za Provjereno strahote osvetničke pornografije kada joj je bivši partner, uz pomoć grupe ljudi, poslao intimne fotografije i osobne podatke obitelji, poznanicima i nepoznatim osobama. Cilj je bio potpuno je poniziti i posramiti. Iako je kazneno djelo uvedeno 2021. godine, prijave su rijetke, a sudovi uglavnom izriču blage uvjetne osude umjesto zatvorskih kazni. Broj prijavljenih slučajeva u zadnjih nekoliko godina raste, a valja spomenuti kako nisu sve snimke autentične, već i montirane. Dnevnik


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10.07.2024. (10:00)

Još pokušati dokazati da to nisi ti...

AI aplikacija za deepfake skidanje obučene osobe uzela maha u Srbiji, počinitelji nekažnjeni, a žene nemoćne

Tzv. “Undress AI aplikacije” funkcioniraju tako da se uploadaju fotke obučenih djevojaka, da bi ih program prikazao gole, odnosno generirao fotku istih djevojaka bez odjeće, i to vrlo uvjerljivo. Takve se fotke dijele kao amaterska pornografija po messenger grupama. Tako je nedavno “procurila” fotka jedne djevojke iz Srbije, koja je na društvenim mrežama prije nekoliko godina objavila fotku sebe u badiću, ne sluteći da bi jednog dana mogla završiti na internetu bez njega iako se nije fotografirala obnažena, što joj danas stvara noćne more. Ne znaju odakle je ta fotka potekla, ali znaju da se pojavila u jednoj Telegram grupi. Slučaj su prijavili policiji, koja tu ne može ništa, budući da nije bila ucjenjivana ili žrtva nekog drugog kaznenog djela. No, odvjetnici upozoravaju kako bi se slučaj trebao tretirati kao bilo koji drugi slučaj osvetničke pornografije, odnosno objavljivanja privatnih fotki bez pristanka osobe na njoj. Balkan Insight

06.07.2017. (14:00)

Revenge celebrity

Osvetnička pornografija: Rob Kardashian objavio gole slike bivše zaručnice

Celebrity momak Rob Kardashian objavio je na netu gole fotografije svoje bivše zaručnice Blac Chyne što je moglo vidjeti njegovih 10 milijuna followera, a Washington Post piše da bi mogla uslijediti prijava za osvetničku pornografiju. U Kaliforniji, gdje oboje ovih celebrityja živi, objava tuđih golih slika je ilegalna, iako kazna i nije nešto prevelika – 1.000 dolara i 6 mjeseci zatvora. List podsjeća da je 10 milijuna Amerikanca, odosno oko 4% stanovništva bilo žrtvama osvetničke pornografije, za koju odvjetnica Lisa Bloom ocjenjuje da je “dokazivanje kontrole i dominacije” te “vrlo moderan način ženomrštva”. Inače, Blac Chyna se zapravo zove Angela Renée White i bivša je striperica, a kažu da je sad poduzetnica. Rob Kardashian je… brat Kim Kardashian, mada tkđ. kažu da je poduzetnik. Independent

24.05.2017. (10:20)

ZloFejsanje

Facebook preplavljen seksualnim zlostavljanjem – u siječnju 54.000 slučajeva

Samo u siječnju ove godine Facebooku je prijavljeno 54.000 tisuća mogućih slučajeva osvetničke pornografije i iznuđivanja seksualnim snimkama, pokazuju podaci koje Guardian objavljuje nakon što su procurili Facebookovi dokumenti o moderiranju sadržaja. Od ovih 54.000 slučajeva, Facebookovi moderatori zaključali su 14.000 profila povezanih s ovim slučajevima seksualnog zlostavljanja. S obzirom da se Facebook oslanja na korisnike da prijave profile ovakvog sadržaja to znači da bi razmjeri ovog problema mogli biti daleko veći.

09.10.2016. (18:25)

Gola istina

Tužba za osvetničku pornografiju na Facebooku mogla bi izazvati poplavu sličnih tužbi

Tužba protiv Facebooka, koju je u Belfastu protiv Facebooka pokrenula 14-godišnjakinja čije su gole fotografije objavljene na ovoj društvenoj mreži, mogla bi pokrenuti cijelu poplavu drugih tužbi, kažu odvjetnici koji rade s žrtvama tkz. osvetničke pornografije. Buduće suđenje, koje počiva na tvrdnji da je Facebook odgovoran za objavljivanje gole fotografije djevojčice na “sajtu srama”, alarmiralo je tehnološki svijet jer bi moglo imati seizmički utjecaj na to kako se medijske kompanije odnose prema eksplicitnim slikama. Guardian

09.08.2015. (20:40)

Eksplicitni sadržaj

Kevin Bollaert služi 18 godina zbog posla s osvetničkom pornografijom

Kevin Bollaert zaradio je desetke tisuća dolara preko stranice na kojoj su korisnici mogli objavljivati eksplicitne fotografije i video uratke u kojima se pojavljuju žene koje za objavljivanje nisu dale dozvolu, piše u uvodu intervjua portal News. Nakon suđenja je završio na 18 godina u zatvoru kao prvi ovakav slučaj u povijesti, što je značilo da ga se proglasilo krivim za razne točke koje se tiču krađe identiteta i slično, no još ne postoji zakon koji brani žrtve tzv. osvetničke pornografije. Dnevnik.hr

03.02.2015. (20:56)

SAD: Vlasnik web stranice s "osvetničkom pornografijom" osuđen zbog iznude

22.01.2015. (00:02)

Preventivna golotinja

"Netko mi je ukrao gole slike – evo što sam poduzela u vezi s tim"

Prije četiri godine gole fotografije danske novinarke Emme Holten postavljene su na internet. Vidjelo ih je na tisuće ljudi, a Emma zbog toga još uvijek trpi zlostavljanje. Pitanja osvetničke pornografije i hakiranja fotografija dio su većega problema našega odnosa prema pristanku, kaže. Stoga je Holten odlučila pozirati i u javnost pustiti nove fotografije svojega tijela, a za Guardian[video_icon] objašnjava i zašto.