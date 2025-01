Sister Morphine

Britanska pjevačica i glumica Marianne Faithfull, koja je preživjela ovisnost o drogama, beskućništvo, dvije kome, rak i COVID-19, umrla je u 79. godini, izvijestili su britanski mediji. Njezin prvi hit iz 1964., “As Tears Go By“, izveden prodornim, melankoličnim glasom, nagovijestio je tamniju stranu britanskog popa, koji je tada osvajao svijet razigranim melodijama Beatlesa i Rolling Stonesa. Bivša djevojka Micka Jaggera, Faithfull je nakon prekida veze zapala u ovisnost o heroinu i anoreksiju, zbog čega je početkom 1970-ih provela dvije godine na ulicama londonskog Sohoa. Bila je nadahnuće za pjesme kao što su “Wild Horses” i “You Can’t Always Get What You Want” Rolling Stonesa. HRT