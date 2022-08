I matematička mapa može biti mentalna

Ovdje je originalna vijest: New 5G mobile technologies are set to create an extra $1.4 trillion in gross domestic product (GDP). Naši portali su “trillion” preveli bukvalno u trilijun i fulali za milijun puta (Novac od Jutarnjeg, 24 sata, Tportal…). Koliko je trilijun na hrvatskom možete naći u Hrvatskoj enciklopediji – 1 trilijun je 1 000 000 000 000 000 000 = 1018. I Wikipedija o istoj stvari – različitim nazivima velikih brojeva. Dakle:

1 000 000 – milijun / million

1 000 000 000 – milijarda / billion

1 000 000 000 000 – bilijun / trillion

1 000 000 000 000 000 – bilijarda / quadrillion

1 000 000 000 000 000 000 – trilijun / quintillion

usput, gugol je 1 i sto nula (engl. googol)

Uglavnom, vau, i samo 1,4 bilijuna (1 400 000 000 000) dolara rasta svjetskog BDP-a zbog 5G je velika stvar.