Indianakonda

Nemoguće je očekivati od oktogenarijanca da izvodi akrobacije u stilu onih za koje je bio sposoban kad je bio dvostruko mlađi (a Ford se ni ne trudi skrivati svoje godine), no unatoč tome “Dial of Destiny” se pokazao upravo kao i njegov neposredni prethodnik, kao prilično zabavan film koji je od kritike i publike dočekan mrvicu preoštro, ako ni zbog čega drugoga, onda zbog činjenice da nije dorastao izdancima izvorne trilogije iz osamdesetih. “Dial of Destiny” jedini je od filmova o Indiani Jonesu čiju režiju ne potpisuje Steven Spielberg. Isto tako, prvi je koji se ne temelji na Lucasovoj priči, a uspio je tamo gdje Kristalna lubanja nije. Ravno do dna