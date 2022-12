Samo malo jače tablete

Od 2005. godine dramatično je povećana konzumacija antidepresiva među djecom i mladima – u razvijenim se zapadnim državama povećala u rasponu od 17 do čak 60 posto, upozorava WHO. Dakle, u razdoblju od 2005. do 2012. broj mladih kojima su liječnici propisali antidepresive u Njemačkoj povećan je za 49%, u Velikoj Britaniji za 54%, SAD-u za 26%, Nizozemskoj za 17%, a u Danskoj za čak 60 posto. WHO se pita raste li broj propisanih recepata za antidepresive bez stvarnog razloga, i drugo, mogu li antidepresivi nanijeti veću štetu, a Guardian muči ideja da dijete nakon 5-minutnog razgovora s liječnikom opće medicine može dobiti psihotropični lijek. Care2