Dosta priče, ajmo na djela

Da bismo stvarno uspjeli, ispuštanje štetnih plinova moramo do 2030. smanjiti na polovinu u odnosu na 1990, što je za šest godina. Fosilnim gorivima treba reći zbogom, počevši od proizvodnje energije. Da bismo to uspjeli, treba znatno olakšati investicije u energetsku tranziciju, jačati međunarodna partnerstva i pomoći onima koji zbog klimatskih promjena najviše trpe. U ovom trenutku 54 posto struje koja se troši u Njemačkoj dolazi iz obnovljivih izvora – prvenstveno vjetra i sunca. Do 2030. to će biti 80 posto, a do 2035. sva naša struja bit će iz obnovljivih izvora. Cijela EU ima ambiciozni cilj da postane klimatski neutralna do 2050. Pri tome je od velike pomoći da je energija iz obnovljivih izvora jeftinija za proizvodnju i puno ju je lakše koristiti decentralizirano, neovisno o nepredvidivim cijenama na „svjetskim tržištima“, od energije iz fosilnih goriva. Index