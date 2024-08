Tko kaže da renoviranje mora koštati?

Za upotrebne vrijednosti stana mora prvo biti zadovoljena funkcionalnost. To je teoretski bilo dosta dobro postavljeno sedamdesetih godina. Na tome danas nije naglasak kada se on koristi ili prezentira, ili kada gledamo neki stan u novinama. To je možda najbolje opisati kroz 12 točaka kako bi trebalo projektirati stan. Neke od njih su pravila da su odvojene prostorije za djecu, sobe za djecu od soba za roditelje, da stan ima dnevni boravak, da ima kružnu vezu, da gosti u stan mogu doći i posjetiti dnevni boravak a da ne prolaze kroz grupu za spavanje i slično. Češće je ljudima u percepciji ima li stan talijanske pločice ili hrastov parket, nego kako je orijentiran, koliko je velika spavaća soba, gdje se nalazi spavaća soba, ima li vanjski prostor… Danas je možda najvažnije da pokušamo živjeti, odnosno stanovati prema potrebama i mogućnostima. To je jako teško u potrošačkom društvu. U Hrvatskoj je oko 90 posto stanova u privatnome vlasništvu, od čega 4,5 posto živi u najmu, što nije malo. Prof. Branimir Rajčić za Zgradonačelnik.