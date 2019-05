Ovisnosti o igricama i seksu uvrštene su na listu bolesti WHO

Sami Walton ima 29 godina, a s 20 je razvila težak oblik ovisnosti o seksu. Za sebe kaže kako nije rob droga, alkohola ni lijekova, već vlastite požude. Danas uspijeva održavati monogamnu vezu s partnerom, no priznaje kako ne može držati ruke podalje od njega te ga “napada” sa seksom i do 10 puta na dan, zbog čega je posve iscrpljen, prenosi Daily Mail. Sami kaže kako njena namjera nije privlačiti pažnju već objasniti ljudima kako je to stvarni problem i ovisnost koja pogađa mnoge.