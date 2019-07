U Optical Expressu sada možete skinuti dioptriju i uštedjeti do čak 4.000 kuna. Naime, na dosadašnji zimski popust možete ostvariti dodatni popust od 1.000 kuna po oku na sve Advanced CustomVue metode laserske korekcije vida. Akcija traje samo do 31. siječnja, a cijena pregleda je 190 kuna. Svima koji zahvat obave do navedenog datuma, Optical Express vratit će i iznos uplaćen za pregled. Zato požurite i nazovite na 01 5625 450, a stručnjaci poliklinike Optical Express učinit će sve ostalo. Pogledajte cijene i mogućnosti plaćanja.