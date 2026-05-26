Festival kao nacrtani

36. Animafest Zagreb održat će se od 8. do 13. lipnja na više lokacija, donoseći više od 300 filmova i 300 inozemnih gostiju. Festival je srušio rekorde primivši više od 2100 prijava iz 95 zemalja, a u svim programima bit će prikazano 38 svjetskih premijera. Središnja tema posvećena je odnosu glazbe i filma, dok je zemlja u fokusu Slovenija. Dobitnica nagrade za životno djelo je Joanna Quinn. Uz natjecateljske programe, festival donosi novu videoigraću inicijativu, brojne izložbe te besplatne projekcije u kvartovima, a dio programa seli i u Split, Karlovac i Rijeku. tportal