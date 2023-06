Poslodavci unlike this

Ozljede i bolesti koje su uzročno povezane s obavljanjem poslova i djelatnosti zbog kojih je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Prijava se podnosi po službenoj dužnosti ili pak na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika, a treba je podnijeti poslodavac. Prijava se mora podnijeti u roku od osam dana od nastanka ozljede. Ako oni to ne žele napraviti, onda je prijavu dužan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe. Za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu radnik ima pravo na naknadu u iznosu od 100 posto prosječne neto plaće koja mu je isplaćena u posljednjih šest mjeseci. Ako se ozljeda dogodi na putu do posla, radnik ima pravo na bolovanje tijekom kojeg će mu se plaća isplaćivati u potpunosti, kao i na putne troškove do zdravstvene ustanove. Savjeti