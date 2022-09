Ponuda uključuje 1 ml hijaluronskog filera najnovije generacije – Teosyal – u Poliklinici Lab Plus. Kod usporedbe Juvederma i Teosyala, većina će odabrati Teosyal. Tretmane obavlja dr. Snježana Komadina. U tretman je uključena anestetska krema, a učinak tretmana je od 6 mjeseci do godine dana. Ponuda je trenutno na 30% i košta 1820 kn. Iskoristiva je do 16.9.2022. Više detalja ovdje.