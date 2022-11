Taj bi plin besplatno trebali dijeliti...

Koncentracije metana u atmosferi prošle su se godine gotovo utrostručile od predindustrijske razine. Znanstvenici kažu da ova prekretnica naglašava važnost obećanja danog na prošlogodišnjem klimatskom summitu za suzbijanje emisija metana, stakleničkog plina koji je najmanje 28 puta jači od ugljičnog dioksida. Rast emisija usporio je na prijelazu tisućljeća, ali je zabiježen brz i misteriozan porast oko 2007. godine. To je izazvalo zabrinutost mnogih istraživača da globalno zatopljenje stvara mehanizam povratne sprege koji će uzrokovati oslobađanje sve više metana i samim time će biti još teže obuzdati rastuće temperature. Potencijalna objašnjenja kreću se od sve veće eksploatacije nafte i prirodnog plina i porasta emisija s odlagališta do rastućih stada stoke i povećanja aktivnosti mikroba u močvarama. No, rješenje postoji, navodi Green.hr.