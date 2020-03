Bravo dečki

FER-ovci Luka Košćak, Luka Mandić i Anton Kontić razvili su sustav za pametno upravljanje semaforima Smart Traffic koji se temelji na ‘reinforcement learning modelu’. To je grana strojnog učenja kojom program uči kroz nagrade i kazne. Npr, ako se kao cilj postavi to da vozač što manje čeka na semaforu, sustav dobije ‘nagradu’ kada to postigne i tako počinje prilagođavati svoje postupke tome da bude što manje kažnjen, a više nagrađen. Pametni sustav moći će, između ostalog, upaliti zeleno svjetlo vozaču vodeći se situacijom u prometu. Jutarnji…