Jao, šišmišu, ako te nađemo!

Od 24. veljače prošle godine do 14. veljače ove godine vrijednost fiskaliziranih računa u Hrvatskoj bila je 163,8 milijardi kuna, što je točno 29,9 milijardi kuna manje nego u razdoblju od 24. veljače 2019. do 13. veljače 2020. godine. U postocima to je pad vrijednosti računa od 15,5%, a u prosjeku to bi bilo sedam i pol tisuća potrošenih kuna manje po stanovniku Hrvatske. Novi list