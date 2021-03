Papa Franjo velikog šijitskog ajatolaha Alija Sistanija je opisao kao “skromnog i mudrog čovjeka” pokraj kojega se osjećao “počašćenim” te je rekao da mu je sastanak s njim bio “melem za dušu”. “On nikada ne ustaje da pozdravi posjetitelja, ali ustao je dva puta da me pozdravi”, ispričao je papa koji je to shvatio kao “univerzalnu poruku”. O svom približavanju islamskim čelnicima rekao je da se te “odluke donose kroz molitvu, u dijalogu, traženju savjeta. To je promišljanje, a ne hir”. Telegram